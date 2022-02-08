Москва, 8 февраля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил губернаторам ДФО обеспечить комплекс мер, включающий в себя отлов и должное содержание собак в приютах, а также усилить меры ответственности для недобросовестных владельцев животных.

Дарья Драй ИА REGNUM Бродячий пес

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«Самое главное — обеспечить безопасность людей. Все действия должны проводиться в рамках гуманного отношения к животным. Это ответственность властей и личная ответственность глав регионов. Нужно сделать всё необходимое, чтобы люди могли спокойно ходить по улицам, не волноваться за свою жизнь и здоровье, не беспокоиться за своих родных и близких», — цитирует Трутнева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Приморья приняли 7 февраля поправки к закону «Об отдельных вопросах в области обращения с животными».

Поправки расширят полномочия органов местного самоуправления, вводится обязательная маркировка собак, мониторинг количества животных без владельцев и закрепляется создание единой базы данных таких животных на территории Приморья.

Предусматривается возможность выплачивать гражданам 2 тыс. рублей за доставку в приют бездомного животного, не имеющего маркировки.