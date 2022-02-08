Село Чурапча, Якутия, 8 февраля, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Частично обрушилось здание котельной села Чурапча, обломки повредили теплотрассу. Без теплоснабжения остались порядка 100 домов, сообщило ИА SakhaDay.

Администрация Ростова Прорыв на теплотрассе

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Здание было ветхим и не использовалось, но обрушение его стены повредило трубы. Для людей, которые живут в оставшихся без тепла зданиях, открыли пункты временного пребывания и организовали горячее питание. Жильцам пострадавших домов также оказывают адресную помощь. Температура воздуха в Чурапче 8 февраля — 33 градуса.

Аварийные службы оперативно расчищают завал. Вопросы по ликвидации ЧП решает экстренно созданный в селе оперативный штаб. В селе мобилизуют сварщиков и оценивают ущерб. Прокуратура проводит по факту ЧП проверку и сообщает, что помимо жилых домов без отопления также остались социальные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в микрорайоне Марха столицы Якутии из-за коммунальной аварии отключали отопление 33 жилых домов. Подача тепла прекращалась в частном секторе.