Хабаровск, , 04:45 — REGNUM В Хабаровске 8 февраля поступило с начала года четвёртое сообщение о заложенном взрывном устройстве во всех 70-ти школах города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Взрывное устройство Rafael Mizrahi

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Пока уроки после проверок возобновлены в восьми школах.

«В 06:39 на электронную почту ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило анонимное сообщение о минировании школ в Хабаровске. Экстренные службы оповещены незамедлительно, проводятся проверки зданий. Родители и школьники также оповещены о том, что уроки возобновятся, как только спецслужбы закончат проверку», — пояснили в городской мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, на электронные почты учреждений среднего образования столицы Еврейской АО 8 февраля поступили письма с информацией о заложенных взрывных устройствах. Детей эвакуировали.