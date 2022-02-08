Киев, , 04:33 — REGNUM Ответ на предложение президента России Владимира Путина предоставить в случаев необходимости политубежище по гуманитарным соображениям экс-президенту Украины Петру Порошенко, ответил сам бывший украинский лидер 8 февраля в своём телеграм-канале.

Порошенко (С) ИА REGNUM

Порошенко призвал действующего украинского лидера Владимира Зеленского направить усилия, предпринимаемые им и правоохранительными органами, которые занимаются Порошенко, на защиту страны.

«А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — ответил Порошенко российскому лидеру.

Напомним, президент России в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануилом Макроном, предложил Порошенко, несмотря на разногласия в взглядах, предоставить ему политическое убежище из гуманитарных соображений.

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