Ватикан, 8 февраля, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Встречу с папой Римским Франциском провел в Ватикане президент Словении Борут Пахор, 7 февраля сообщили в пресс-службе Святого престола.

Richter Frank-Jurgen Борут Пахор

Кроме того, словенский лидер встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и с ватиканским секретарем по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и расширение ЕС за счет стран Западных Балкан, а также ряд других международных и региональных вопросов.

Визит Пахора был посвящен 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Словенией и Ватиканом. В честь этого события словенский лидер подарил Франциску мозаику с изображением сеятеля.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби было открыто посольство Ватикана.