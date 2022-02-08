Биробиджан, 8 февраля 2022, 04:29 — REGNUM На электронные почты учреждений среднего образования столицы Еврейской АО 8 февраля поступили письма с информацией о заложенных взрывных устройствах. Детей эвакуировали, сообщается в Instagram-аккаунте мэрии Биробиджана.
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В зданиях работают службы экстренного реагирования. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия по поиску взрывного устройства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее образовательные учреждения Биробиджана «минировали» 18 января. Из четырёх школ тогда эвакуировали 5306 детей и 673 сотрудника. Взрывное устройство не обнаружили.