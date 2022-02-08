Биробиджан, , 04:29 — REGNUM На электронные почты учреждений среднего образования столицы Еврейской АО 8 февраля поступили письма с информацией о заложенных взрывных устройствах. Детей эвакуировали, сообщается в Instagram-аккаунте мэрии Биробиджана.

Самодельное взрывное устройство (сс) Alexandre Dulaunoy

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В зданиях работают службы экстренного реагирования. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые мероприятия по поиску взрывного устройства.

«Образовательный процесс во всех школах города приостановлен, учащихся отпустили домой. Устанавливаются лица, причастные к анонимным сообщениям о минировании зданий. Пока здания не будут проверены и руководители школ не получат на руки необходимые документы, образовательный процесс не начнётся», — пояснил первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее образовательные учреждения Биробиджана «минировали» 18 января. Из четырёх школ тогда эвакуировали 5306 детей и 673 сотрудника. Взрывное устройство не обнаружили.