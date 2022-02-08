Варшава, 8 февраля, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Войска обороны киберпространства будут созданы в Польше, 7 февраля сообщило на своем сайте польское министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

8 февраля глава ведомства Мариуш Блащак проведет церемонию, посвященную созданию нового подразделения. Указанный вид войск будет заниматься «всем набором действий в киберпространстве»: обороной, разведкой и наступательными операциями.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал решение о мерах по киберобороне, которое предусматривает создание украинских кибервойск.

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