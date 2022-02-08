Оха, Сахалинская область, , 04:14 — REGNUM В городе Охе, расположенном на северо-восточном побережье Сахалина, из-за аварии на подстанции полностью лишился электроэнергии один из микрорайонов. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба администрации.

Остров Сахалин

По её информации, на подстанции ПС 35/6 в Охе произошло аварийное отключение двух линий. Без электричества остался 1-й микрорайон. В настоящее время специалисты «Электрических сетей» проводят переподключение.

Отмечается, что повреждений, вызвавших аварию, пока не обнаружено. ТЭЦ работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Коблякова Братского района Иркутской области в результате аварийного отключения теплоснабжения без тепла остались три социальных объекта и восемь жилых домов, в которых проживают 38 человек, в том числе семеро детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Иркутский посёлок остался без тепла из-за аварии