Анадырь, 8 февраля, 2022, 03:57 — ИА Регнум. На Чукотке с 7 февраля по поручению губернатора Романа Копина АНО «МКК Чукотки» запустило второй кредитный продукт со ставкой 1% годовых под названием «Северный завоз», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Новым льготным микрозаймом могут воспользоваться как опытные, так и начинающие предприниматели из сферы розничной торговли.

«Сложная навигация прошлого года повлекла за собой убытки для нашего бизнеса, в наибольшей степени пострадала сфера розничной торговли. Правительством округа уже принято решение по полному возмещению для этой сферы затрат на коммунальные услуги за четвертый квартал 2021 года. Прием заявок планируем начать в конце марта», — пояснила первый замгубернатора, начальник департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотки Алеся Калинова.

С помощью компании вводится ещё одна мера поддержки — льготный микрозайм в размере до 5 млн рублей на срок до двух лет с возможностью отсрочки выплаты «тела» кредита до шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 168 млрд рублей привлекли предприниматели по московской программе льготного кредитования.