Москва, 8 февраля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Пороги заболеваемости гриппом и другими ОРВИ превышены в 73 субъектах РФ, 8 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Высокая температура

Среди вирусов гриппа преобладают штаммы гриппа А, а также были выявлены единичные случаи заражения вариантами гриппа В. В ведомстве отметили, что вакцинацию от гриппа в России прошли более 69,1 млн человек, что составляет 47,3% от численности населения РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра здравоохранения Татарии, начальник управления здравоохранения республики по городу Казань Владимир Жаворонков заявил, что в столице региона существенно возросла нагрузка на медицинских работников из-за роста числа болеющих врачей.