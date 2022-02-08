Токио, , 03:49 — REGNUM Правительство Японии добивается от США полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали и алюминия, введённых в 2018 году администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуду 8 февраля сообщает агентство Kyodo.

Сталь Koyos

Коити Хагиуда «Мы положительно оценили нынешние меры США, однако будем настойчиво добиваться их (пошлин) полной отмены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минфин США 7 февраля объявил, что Япония с 1 апреля сможет импортировать в США без дополнительных пошлин до 1,25 млн тонн стали в год. Величина этих пошлин, введённых 2018 году, для стали составляет 25%, для алюминия — 10%.

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