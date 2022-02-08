Владивосток, 8 февраля, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Приморский краевой суд вынес 7 февраля приговор 70-летнему учёному-гидроакустику Виктору Королёву, которого обвинили в государственной измене в форме шпионажа, сообщается в пресс-службе суда.

Шпион

Читайте также: Украинский агент приговорен к 12 годам колонии за шпионаж в Крыму

Следствие установило, что житель Владивостока Виктор Королёв собирал сведения, составляющие гостайну, о современных гидроакустических системах обнаружения подводных лодок и передавал представителю иностранного государства. Региональные СМИ писали, что Королёв в соцсетях регулярно публиковал фотографии из поездок в Китай.

«С учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств Королёву определено минимально установленное законом наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, фигуранту назначен штраф в размере 300 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год», — говорится в сообщении суда.

Под стражей осужденный находился с 10 декабря 2019 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, агент Главного управления разведки министерства обороны Украины Константин Ширинг осуждён на 12 лет лишения свободы за шпионаж. Приговор, вынесенный Верховным судом Республики Крым, вступил в законную силу.