Южно-Сахалинск, 8 февраля, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Первую очередь строительства и пусконаладочные работы для агропромышленного парка с оптово-распределительным центром в Южно-Сахалинске оценили в 5,1 млрд рублей. Результаты открытого запроса предложений подведут 28 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Основанием для строительства объекта является стратегия развития Сахалинской области до 2035 года. При оплате контракта будут задействованы средства ООО «Сахалинский агропромышленный парк», учрежденного с участием «Корпорации развития Сахалинской области», и привлеченные средства. Начальная цена контракта — 5 180 333 980 рублей.

В состав первой очереди входят мультифункциональный склад на 15 тыс. тонн, производственно-складской корпус, овощехранилище на 1 тыс. тонн капусты, КПП, объекты инженерной инфраструктуры. Здания будут располагаться на территории, свободной от застройки. Строительно-монтажные работы должны быть завершены до 30 августа 2023 года.

Напомним, в январе 2022 года также стало известно, что новые агропромышленные парки планируется создать в Башкирии и Рязанской области.