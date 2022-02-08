Рим, , 03:28 — REGNUM В соответствии с негласной традицией, генеральным секретарём НАТО после завершения полномочий Йенса Столтенберга должен стать представитель страны из Средиземноморского региона, вероятнее всего, Италии. Об этом 8 февраля сообщает газета la Repubblica.

Йенс Столтенберг Håkan Dahlström

По мнению журналистов, Испания и Португалия исключаются из числа претендентов на этот пост в связи с тем, что их представители уже занимают важнейшие международные должности. Генсек ООН Антониу Гутерреш является представителем Португалии, а Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель — Испании.

Издание отмечает, что в настоящее время правительство Италии ещё не определилось с кандидатурой, но должно сделать это до июньского саммита НАТО в Мадриде. Наиболее вероятными претендентами считаются бывший и действующий министры обороны Роберта Пинотти и Лоренцо Гуерини, а также бывший глава МИД и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне заявил, что Украина столкнулась с «военной угрозой и об этом нельзя молчать».

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