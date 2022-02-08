Москва, 8 февраля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал банкротом компанию-нефтедобытчика из дивизиона «Газпромбанка» — ООО «Инта Ойл». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В карточке дела появилась запись судьи Пешехоновой — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Сам вердикт пока для ознакомления не доступен.

Напомним, слушался спор с октября 2021 года. Истец — московская компания «Фининвестком» потребовала для ответчика банкротства по упрощённой процедуре ликвидируемого должника.

В едином госреестре юрлиц компания-ответчик зарегистрирована в июле 2011 года, и с конца августа 2021 года она числится в стадии ликвидации. Завершить процедуру планировалось в августе 2022 года. Фирма на 67% принадлежит компании «Оникс», находящейся в собственности «Газпромбанка». Ликвидатором нефтекомпании назначен Александр Рябчиков. Примечательно: по итогам 2020 года компания «Инта Ойл» демонстрировала чистую прибыль в размере 231,096 млн рублей.