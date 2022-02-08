Москва, 8 февраля, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Вопрос о новом проекте конституции Белоруссии и об утверждении президента Белоруссии Александра Лукашенко о размещении на территории своей страны ядерного оружия РФ поднял президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом 7 февраля французский лидер заявил в ходе пресс-конференции по результатам переговоров глав России и Франции.

Kremlin.ru Владимир Путин во время встречи с Эммануэлем Макроном

Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Путина с Макроном — все новости»

Президент Франции заявил, что выразил озабоченность президенту России в связи с новым проектом конституции Белоруссии, предполагающим упразднение двух фундаментальных положений о ее статусе от 1994 года. Также французский лидер упомянул и заявление президента Белоруссии Лукашенко по вопросу размещения ядерного оружия от 27 декабря.

«В этой связи я получил заверения от президента Путина», — отметил президент Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по предположению президента РФ Путина, Макрону «придётся непросто» на переговорах с украинским руководством в Киеве.