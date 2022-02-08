Москва, 8 февраля, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Размер обязательств военного застройщика — АО «Главное управление обустройства войск» перед Минобороны России вырос еще почти на 126 млн рублей. Именно такую сумму арбитраж Москвы присудил в ходе одного из судебных разбирательств. До этого ГУОВ уже проиграло два иска на общую сумму 1,348 млрд рублей. Решения по некоторым спорам еще могут быть обжалованы, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Судья Абрамова в результативной части вердикта уточнила — «взыскать с АО «ГУОВ» в пользу Министерства обороны РФ неосновательное обогащение в сумме 125 899 905 рублей 10 копеек». Ответчику предстоит также уплатить 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, также министерство выиграло у ГУОВ споры на 727 млн рублей и 621 млн рублей. В арбитражах на сегодня также есть целая серия исков от Минобороны к ГУОВ. Большинство также на довольно крупные суммы. Только 27 января было подано более 30 заявлений.