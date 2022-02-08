Вашингтон, 8 февраля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Япония с 1 апреля сможет импортировать в США без пошлин до 1,25 млн тонн стали в год, 7 февраля сообщило американское министерство торговли.

Иван Шилов ИА REGNUM Сталь

Импорт продукции сверх указанной нормы будет и дальше облагаться сборами. Пошлины на ввоз японской стали в США действуют с 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа США ввели импортные пошлины в размере 209,72 процента на несколько видов стальных труб из России.