Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Посольство Соединенных Штатов на Украине может переехать из Киева в западные области страны из-за якобы угрозы возможной эскалации ситуации. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на осведомленные источники.

Госдеп США

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Источники утверждают, что пока Госдеп США не принимал соответствующего решения, однако этот вопрос сейчас обсуждается. При этом сотрудники американского Госдепартамента заявили, что дипломатическое представительство США в Киеве продолжает свою работу и оказывает консульские услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что Вашингтон действительно вывез с украинской территории членов семей дипломатов и сотрудников посольства в Киеве. Тем не менее, по ее словам, большинство дипломатов продолжают работать в представительстве.