Южно-Сахалинск, 8 февраля, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Власти Сахалина обратили внимание на чрезмерную задымленность в жилых массивах области после многочисленных жалоб населения. Губернатор островного региона Валерий Лимаренко потребовал наказать виновных в сильной копоти котельных и исправить ситуацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в областном правительстве.

Alexey Ivanov Котельная

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На чрезмерную задымленность от котельных пожаловались в соцсетях жители Поронайского, Макаровского и Александровск-Сахалинского районов.

«Заместителю председателя правительства Сидоренко срочно разобраться с проблемой. Вопрос должен быть решен до конца недели. Жители региона имеют право дышать чистым воздухом», — сказал Лимаренко.

В Поронайском районе сильное задымление центральной котельной и в селе Леонидово вызвано использованием угля не той марки. Как сообщил заместитель председателя правительства Сахалина Владимир Сидоренко, уголь заменили, а за закупку «неправильного» топлива наказали вице-мэра района и руководителя предприятия.

«По Макарову приняли решение проводить дополнительное просеивание угля перед закладкой в топку, эта работа ведется уже несколько дней, результат виден, дыма стало меньше. В Александровск-Сахалинском районе необходимо провести дополнительную наладку котлов, работа уже ведется», — отчитался Сидоренко.

До 2025 года все котельные островного региона должны перевести на газ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тынде Амурской области были вынуждены снизить температуру теплоносителей. Сбои теплоснабжения домов продолжались двое суток.