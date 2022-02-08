Красноярск, , 02:57 — REGNUM Во вторник, 8 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 06:45 на Театральной площади было — 12 °C.

Ночью с 8 на 9 февраля ожидается до −27… −24 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость северо-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В среду, 9 февраля, в Красноярске до −21… −18 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −30… −27 °C, небольшой кратковременный снег.

В четверг, 10 февраля, в Красноярске ожидается до −22… −18 °C днём и до −29… −26 °C ночью. Переменная облачность, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 8 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, низовая метель.

8−11 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, режим «чёрного неба») действует в городе Минусинске до 19:00 (местное время) 8 февраля.

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