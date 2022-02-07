Вашингтон, 8 февраля, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес лишен права въезжать на территорию США из-за «причастности к коррупции и иной незаконной деятельности». Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном 7 февраля на сайте Госдепартамента.

Daniel Malpica Хуан Орландо Эрнандес

Политик был включен Госдепом в соответствующий список лиц еще 1 июля 2021 года. В ведомстве ссылаются на информацию, распространенную рядом американских СМИ, согласно которой Эрнандес якобы получал взятки, привлекая военных для охраны нарколабораторий.

Кроме того, он якобы использовал доход от незаконной деятельности для финансирования политических кампаний. Сам политик отвергает указанные обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря комитет США по международным отношениям объявил, что американские власти наедаются сотрудничать с избранным президентом Гондураса Сиомарой Кастро по вопросам, касающимся проблем коррупции и миграции.