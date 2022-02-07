Петропавловск-Камчатский, 8 февраля, 2022, 02:44 — ИА Регнум. На Камчатке в краевой больнице им. А.С. Лукашевского открыли моногоспиталь для пациентов с COVID-19. Ранее медучреждение уже работало как инфекционное отделение. Сейчас в связи с неблагополучной эпидобстановкой принято решение вновь вернуть его к работе с носителями коронавируса. В терапевтическом корпусе больницы развернули 100 коек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом общее число коек в крае для лечения больных COVID-19 достигло 546.

«Несмотря на то, что в большинстве случаев заболевание коронавирусной инфекцией сейчас проходит в лёгких формах, в связи c резким ростом заболеваемости растет и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, кислородной поддержке, постоянном наблюдении, в том числе есть реанимационные случаи», — рассказал главный врач краевой больницы им. А.С. Лукашевского Андрей Кисляков.

Ранее на Камчатке было развернуто в моногоспиталях 446 коек. По состоянию на 7 февраля, свободными оставались 53 из них.

Как сообщало ИА REGNUM, процент амурчан, у которых коронавирусная инфекция сопровождается осложнением в виде пневмонии, продолжает снижаться. За прошедшие сутки доля таких пациентов составляла всего 3%.