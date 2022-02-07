Вашингтон, 8 февраля, 2022, 02:41 — ИА Регнум. Неизвестный открыл огонь по посетителям продуктового магазина в американском городе Ричленд (штат Вашингтон), сообщает пресс-служба местной полиции.

Elvert Barnes Полиция США

«Один человек погиб, другой находится в больнице с ранениями», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что подозреваемого очевидцы описали как белого мужчину среднего возраста. В настоящее время полиция ведет розыск нападавшего. При этом пока даже не ясно, скрылся ли мужчина с места преступления на автомобиле или же ушел пешком.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля неизвестный устроил стрельбу на территории Технологического университета Вирджинии в США. Точное число пострадавших не сообщалось, однако утверждалось, что несколько человек получили ранения и были госпитализированы.