Порт-о-Пренс, , 02:38 — REGNUM Премьер-министр Гаити Ариэль Анри отказался уходить в отставку по требованию оппозиции и членов Сената. Об этом Анри 7 февраля заявил в эфире государственного телевидения.

Ариэль Арни Twitter.com/ArielHenryPM

По его словам, ни у кого нет полномочий для решения «в составе небольших комитетов», кто именно будет в стране президентом или премьер-министром. А тем, кто называют себя демократами, следует озаботиться созданием в стране нормальных условий для решения экономических проблем и проведения свободных выборов.

Ариэль Анри «Все, кто планирует использовать террористов и вооружённых бандитов для захвата власти, будут сами рассматриваться как террористы и вооружённые бандиты».

31 января Национальная переходная комиссия Гаити (CNT), сформированная представителями оппозиционных политических партий и общественных организаций, избрала бывшего управляющего Банком Республики Фрица Жана главой двухлетнего переходного правительства и потребовали от Анри уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля члены Сената Гаити потребовали от премьер-министра Ариэля Анри, более шести месяцев возглавляющего правительство после убийства президента Жовенеля Моиза, сложить свои полномочия с 7 февраля, даты окончания президентского срока погибшего президента.

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