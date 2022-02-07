Москва, 8 февраля, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Предположение, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «придётся непросто» на предстоящих переговорах с украинскими властями в Киеве, высказал президент России Владимир Путин 7 февраля на пресс-конференции по итогам встречи с французским лидером.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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Глава России пояснил, что переговоры длились так долго, потому что разбирался сложный комплекс вопросов. Путин предположил, что президенту Франции «непросто придется и в Киеве».

Российский лидер уточнил, что он и Макрон договорились созвониться после консультаций с руководством Украины. Путин пояснил, что рассчитывает получить обратную связь, «что украинское руководство сегодняшнее считает для себя приемлемым, что неприемлемым, как оно собирается двигаться». От этого будут зависеть дальнейшие шаги России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Макрон исключил допустимость «ущемления прав европейских государств» при формировании «нового порядка стабильности и безопасности в Европе».