Киев, , 02:17 — REGNUM Украина получила разрешение от Соединенных Штатов на поставки оружия из Прибалтики, заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Я думаю, что в ближайшее время, надеюсь, я смогу похвастаться тем, о чем мы давно мечтали, но нам говорили, что это невозможно», — заявил он.

Резников добавил, что Украина получит большое количество противотанковых ракетных комплексов Javelin, о котором «раньше не могла даже и мечтать». При этом он утверждает, что Киеву эти вооружения достанутся якобы бесплатно. Те мне менее украинский министр обороны посетовал, что Германия до сих пор не хочет поставлять на Украину летальные вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина за последние месяцы получила не менее $1,5 млрд от Запада и более 1 тыс. тонн вооружений. Он добавил, что это якобы все досталось Киеву для «сдерживания России».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Украины: Киев получил поддержку Запада на $1,5 млрд