Москва, 8 февраля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Турция всегда будет противником России, и партнёрские отношения между ними невозможны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы столетиями находимся в состоянии войны с турками. И, когда небольшой промежуток времени наш МИД и Владимир Жириновский кричали, что Реджеп Тайип Эрдоган — наш союзник, меня это приводило в бешенство и ужас. Турция никогда не будет дружить с Россией. Турция никогда не будет иметь доброжелательных намерений в отношении России. Это исторический факт. Это просто невозможно. Невозможна не только дружба, но и даже партнёрские взаимоотношения с этой страной», — сказал эксперт.

Напомним, что между Россией и Турцией существует ряд серьёзных противоречий. В частности, Турция не признаёт воссоединение Крыма с Россией, а сирийском конфликте позиция Анкары направлена на разжигание гражданской войны и на фактическое расчленение Сирии.