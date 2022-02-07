Москва, 8 февраля, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Беспокойство у президента России Владимира Путина вызвала дискриминация русскоязычного населения на Украине. Об этом российский лидер заявил 8 февраля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Глава России пояснил, что у него вызывает беспокойство дискриминация русскоязычного населения на Украине, закреплённая законодательно. Путин указал, что русскоязычному населению на Украине отказано «как в признании его коренным народом, собственно говоря, на его родной земле, так и в использовании родного языка».

Президент России назвал странным, что этот факт никак не отражается «в какой-то позиции со стороны европейских стран», и выразил надежду на то, что президент Франции по итогам встречи в Москве обсудит с киевскими властями в ходе предстоящего визита на Украину вопросы обеспечения гарантий безопасности и стабильности в Европе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Путин заявил о взятии Украиной курса на демонтаж Минских соглашений.