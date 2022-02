Вашингтон, , 01:56 — REGNUM Игровой журналист и ведущий церемонии вручения премии The Game Awards Джефф Кили анонсировал трансляцию, в рамках которой будет представлена игра The Wolf Among Us 2: A Telltale Series. Об этом 7 февраля сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Трансляция начнётся 9 февраля 2022 года, в 21:00 по московскому времени. Отмечается, что Кили расскажет о проекте вместе с сотрудниками Telltale Games. Желающие посмотреть стрим смогут сделать это на платформах YouTube и Twitch.

Напомним, Telltale Games анонсировала игру Wolf Among Us 2: A Telltale Series в июле 2017 года, а примерно через год студия объявила о банкротстве. В августе 2019 года компания LCG Entertainment объявила о том, что выкупила активы Telltale Games. Релиз Wolf Among Us 2: A Telltale Series состоится на консолях и ПК (в Epic Games Store).

