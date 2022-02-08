Киев, , 01:54 — REGNUM Сумма в размере €2,5 млн будет выделена в скором времени Австрией в качестве гуманитарной помощи Украине из-за ситуации на востоке страны, заявил австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг 7 февраля по итогам посещения линии соприкосновения в Донбассе.

Александер Шалленберг © BMEIA. Gruber

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Средства передадут Международному Комитету Красного Креста и ряду других неправительственных организаций. По словам Шалленберга, его удручают катастрофическая гуманитарная ситуация на линии соприкосновения и напряженная обстановка с безопасностью в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля на территорию части Луганской области, которая находится под контролем Киева, прибыли Александер Шалленберг, а также министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и глава МИД Чехии Ян Липавский.

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