Москва, , 01:42 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал содержательными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но исключил допустимость «ущемления прав европейских государств» при формировании «нового порядка стабильности и безопасности в Европе». Об этом Макрон заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедших 7 февраля переговоров в Москве.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам французского лидера, стороны выразили «желание работать вместе» над гарантиями «нового порядка стабильности и безопасности в Европе». При этом Макрон не считает, что в основных вопросах европейские страны должны двигаться навстречу требованиям России.

Эмманюэль Макрон «Я не думаю, что формирование новых условий должно происходить за счёт частичного пересмотра соглашений или наших фундаментальных принципов, или же за счёт ущемления прав европейских государств».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал переговоры с Эммануэлем Макроном содержательными и полезными.

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