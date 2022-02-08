Москва, 8 февраля 2022, 01:42 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал содержательными переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но исключил допустимость «ущемления прав европейских государств» при формировании «нового порядка стабильности и безопасности в Европе». Об этом Макрон заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедших 7 февраля переговоров в Москве.
Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Путина с Макроном – все новости»
По словам французского лидера, стороны выразили «желание работать вместе» над гарантиями «нового порядка стабильности и безопасности в Европе». При этом Макрон не считает, что в основных вопросах европейские страны должны двигаться навстречу требованиям России.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал переговоры с Эммануэлем Макроном содержательными и полезными.
Читайте также: Путин заявил о взятии Украиной курса на демонтаж минских соглашений
Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал полезными и содержательными переговоры с Макроном