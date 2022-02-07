Лос-Анджелес, США, 8 февраля, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Режиссёр Стивен Содерберг в очередном интервью объяснил журналистам, почему он никогда не будет снимать кинокомиксы. Об этом 7 февраля сообщает портал The Wrap.

Цитата из к/ф «Солярис». реж Стивен Содерберг. 2002. США Всё тот же фантом

«Я не сноб», — сказал кинематографист, добавив, что он не считает фильмы о супергероях чем-то более низким по уровню. Он также пошутил, что слишком «привязан к земле», чтобы перенестись во вселенную, в которой «не существует ньютоновской физики», и что у него просто не хватает для этого воображения. Кроме того, Содерберг дал понять, что в случае кинокомиксов главным барьером для него является то, что в таких фильмах нет реалистичного поведения людей, например секса.

«Если не считать то, что я могу искривлять время и бросать вызов гравитации и стрелять лучами из моих пальцев — нет секса, — сказал Содерберг, — никто не занимается сексом! Например, я не знаю, как сказать людям, как вести себя в мире, в котором это не имеет значения».

Напомним, Стивен Содерберг снял такие фильмы, как «Одиннадцать друзей Оушена», «Солярис», «Заражение», «Восемь подруг Оушена», «Прачечная», «Билл и Тед снова в деле». В 2021 году режиссёр выпустил на экраны криминальный триллер «Без резких движений», в котором снялись Дон Чидл, Бенисио дель Торо, Джон Хэмм, Брендан Фрейзер, Мэтт Дэймон и другие известные актёры.