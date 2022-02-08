Вашингтон, , 01:33 — REGNUM США «положат конец» газопроводу «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины, на которую якобы может пойти России. Об этом заявил американский президент Джо Байден 7 февраля по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, на такой шаг Вашингтон пойдет «если российские танки пересекут границу с Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что антироссийские санкции, которые были подготовлены ЕС в случае якобы возможного «вторжения» РФ на Украину, включают в себя, в числе прочего, блокировку «Северного потока — 2».

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