Москва, , 01:21 — REGNUM Политическое убежище предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко, если у него возникнут сложности, ещё когда он занимал пост главы государства, президент России Владимир Путин. Об этом российский лидер сообщил 7 февраля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — сказал российский лидер.

Глава России отметил, что Порошенко тогда много иронизировал по этому поводу. Путин подтвердил готовность предоставить политическое убежище бывшему украинскому лидеру, несмотря на расхождения в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

Российский президент пояснил, что, по его мнению, Порошенко, наделал много ошибок в направлении мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Однако российский лидер уточнил, что, на его взгляд, преследование Киевом экс-президента Украины как государственного преступника, — это «чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Путин заявил о взятии Киевом курса на демонтаж минских соглашений.

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