Абуджа, , 01:19 — REGNUM Группа вооруженных боевиков совершила нападение на полицейский участок в штате Коги в центральной части Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Полиция Нигерии

Сообщается, что группа вооруженных людей напала на полицейский участок в городе Окене, однако сотрудникам удалось самостоятельно дать отпор нападавшим.

«Дежурившие сотрудники полиции отбили атаку и ликвидировали одного бандита, после этого нападавшие сбежали еще до прибытия подкрепления полиции», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас ситуация в районе стабилизировалась. При этом пока никого из нападавших задержать не удалось. В настоящее время правоохранительные органы Нигерии разыскивают причастных к нападению боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января полиция Нигерия задержала не менее 14 человек, подозреваемых в похищениях людей. Отмечается, что двое подозреваемых получили ранения в перестрелке, так как оказывали сопротивление силовикам.