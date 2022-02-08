Нью-Йорк, США, , 01:16 — REGNUM Телеканал AMC выложил в сеть тизер-трейлер финального сезона сериала «Лучше звоните Солу», главную роль в котором исполняет Боб Оденкирк. Ролик был опубликован 8 февраля на twitter-странице проекта.

Цитата из т/с «Лучше звоните Солу». реж Винс Гиллиган. 2015. США

В короткой сцене зрители могут видеть, как на некое место преступления приходят близнецы-киллеры Леонель и Марко Саламанка (роли исполняют Даниэль и Луис Монкада). Они беспрепятственно проходят около сотрудников полиции, которые делают вид, что не замечают странных визитёров. Издание TVLine отметило, что дом в тизере очень похож на роскошное поместье Лало — кузена Леонеля и Марко.

Стоит отметить, что AMC прямо не сообщил в ролике дату премьеры первого эпизода финального сезона «Лучше звоните Солу», но поклонники заметили, что судмедэксперт поставил в трейлере бирки для улик с буквами D и R. Они предположили, что это намёк и что первая серия финала выйдет 18 апреля 2022 года.

https://twitter.com/BetterCallSaul/status/1490762339146211328

Напомним, AMC показывает сериал «Лучше звоните Солу» с 8 февраля 2015 года. Проект является спин-оффом популярного шоу «Во все тяжкие».

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