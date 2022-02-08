Киев, , 01:15 — REGNUM Военные учения, в ходе которых будет отработано применение турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, американских ракетных комплексов Javelin и британских переносных управляемых противотанковых ракет NLAW, пройдут на Украине. Об этом 7 февраля заявил украинский министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

Армия Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Маневры состоятся с 10 по 20 февраля. Глава ведомства отметил, что Украина получает от других стран вооружение, «о котором раньше только мечтала».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Черниговской области Украины прошли военные учения, на которых было отработано использование комплексов NLAW.

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