Москва, 8 февраля 2022, 01:00 — REGNUM Все возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе игнорируются Украиной. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Следите за развитием событий в трансляции: «Переговоры Путина с Макроном – все новости»
Российский лидер уточнил, что Киев игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности Украины, через прямой диалог с Донецком и Луганском.
Также президент РФ уточнил, что минским соглашениям по Украине альтернативы на сегодняшний день просто нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин назвал содержательными и полезными переговоры с французским лидером Макроном.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал полезными и содержательными переговоры с Макроном