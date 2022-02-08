Москва, , 01:00 — REGNUM Все возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе игнорируются Украиной. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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Российский лидер уточнил, что Киев игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности Украины, через прямой диалог с Донецком и Луганском.

Также президент РФ уточнил, что минским соглашениям по Украине альтернативы на сегодняшний день просто нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин назвал содержательными и полезными переговоры с французским лидером Макроном.

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