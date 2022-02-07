Путин заявил о взятии Украиной курса на демонтаж Минских соглашений
Москва, 8 февраля, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Все возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе игнорируются Украиной. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
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Российский лидер уточнил, что Киев игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности Украины через прямой диалог с Донецком и Луганском.
Также президент РФ уточнил, что Минским соглашениям по Украине альтернативы на сегодняшний день просто нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин назвал содержательными и полезными переговоры с французским лидером Макроном.