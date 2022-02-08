Антананариву, , 00:55 — REGNUM До 20 человек выросло число жертв циклона «Бацирай», обрушившегося на Мадагаскар, сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям страны.

Вид на остров Мадагаскар с околоземной орбиты Nasa.gov

Уточняется, что стихийные бедствия, вызванные циклоном, нанесли серьезный ущерб Мадагаскару. По предварительным данным, из-за непогоды властям пришлось эвакуировать более 69 тыс. человек. Еще около 150 тыс. людей могли самостоятельно покинуть свои жилища из-за сходов оползней и затоплений.

Отмечается, что из-за наводнений оказались уничтожены не только дома, но и животноводческие хозяйства, а также источники доходов множества семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля циклон «Бацирай» обрушился на Мадагаскар. Он зародился в Индийском океане, скорость ветра в его эпицентре составляла 66 метров в секунду. После стихийных бедствий на Мадагаскаре циклон ослаб и двинулся на юго-восток от острова.

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