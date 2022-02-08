Банги, 8 февраля 2022, 00:54 — REGNUM Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Анри-Мари Дондра отправлен в отставку указом президент страны Фостена-Арканжа Туадеры. Об этом 7 февраля сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя главы государства Альбера Ялоке Мокпеме.
Новым главой правительства стал Феликс Молуа, который руководил министерством экономики, планирования и международного сотрудничества ЦАР.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 января Фостен-Арканж Туадера во второй раз победил на выборах президента страны.
Читайте также: Выборы в ЦАР выиграл действующий президент Фостен-Арканж Туадера