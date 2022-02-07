Банги, 8 февраля, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Анри-Мари Дондра отправлен в отставку указом президента страны Фостена-Арканжа Туадеры. Об этом 7 февраля сообщило Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя главы государства Альбера Ялоке Мокпеме.

ЦАР

Новым главой правительства стал Феликс Молуа, который руководил министерством экономики, планирования и международного сотрудничества ЦАР.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января Фостен-Арканж Туадера во второй раз победил на выборах президента страны.

Читайте также: Выборы в ЦАР выиграл действующий президент Фостен-Арканж Туадера