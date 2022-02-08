Нью-Йорк, США, , 00:41 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 февраля разнонаправленно. В символическом плюсе Dow Jones.

Уолл-стрит. Нью-Йорк. США

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones приподнялся на 1,39 пункта (0,00%), до уровня 35 091,13 пункта. S&P 500 подешевел на 16,66 пункта (0,37%), до уровня 4483,87 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 82,34 пункта (0,58%), до уровня 14 015,67 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,74 (0,80%), до уровня $91,57 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 февраля разнонаправленно.

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