Москва, 8 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В 2021 году порядка 400 компаний получили помощь на горячей линии по поддержке промпредприятий Москвы. Об этом 8 февраля сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

По его словам, чаще всего вопросы касались мер поддержки и локализации производств. Также звонившие внесли 25 предложений об изменении федерального законодательства по вопросам налогообложения и таможенного регулирования.

«Горячая линия по поддержке промышленных предприятий существует почти год. За это время 400 компаний задали операторам более 530 вопросов. Из них три четверти обратились за консультацией. Больше всего предприятия интересовали меры поддержки и подбор площадок под размещение производства — на эти темы дали свыше 340 разъяснений», — сказал Прохоров.