Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Известные видеоблогеры Linus Tech Tips и The Phawx протестировали загрузку игр на консоли Steam Deck и выяснили, что время загрузки с карт MicroSD иногда почти не отличается от времени загрузки с SSD. Ролики был опубликованы 7 февраля на YouTube-каналах видеоблогеров.

Игровая консоль Steam Deck Steam Deck

Такие результаты тестов эксперты получили в играх Control, Dead Cells и Street Fighter 5. Стоит отметить, что в некоторых играх, например таких, как Portal 2 и Ghostrunner, MicroSD-карты всё же отставали от SSD примерно на 10−17 секунд.

Издание PC Gamer отмечает, что, таким образом, время загрузки в играх с MicroSD может сильно зависеть от того, как они взаимодействуют с Proton и аппаратным обеспечением Steam Deck. Автор статьи также обратил внимание, что пока Valve позволила видеоблогерам протестировать лишь несколько игр, при этом компания ещё не закончила разрабатывать ПО своей портативной консоли.

Напомним, ранее Valve объявила, что продажи Steam Deck начнутся 25 февраля 2022 года. Фактически компания начнёт поставлять консоли 28 февраля, поскольку зарезервировавшие Steam Deck пользователи смогут разместить предзаказ в течение трёх дней.

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