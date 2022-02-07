Белград, 8 февраля, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Правительство Сербии обеспечит средства для выплаты еще по сто евро помощи (в динаровом эквиваленте) сербской молодежи. Об этом 7 февраля заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По словам президента, очередная выплата денежной помощи для граждан с 16 до 30 лет должна быть выплачена в конце мая или в начале июня.

«Мы этим показываем, что во время пандемии коронавируса и кризиса, который возник не по нашей вине (как энергетического, так и финансового), мы хотим помочь людям, хотим стимулировать дополнительное потребление, так же, как стимулируем дополнительные инвестиции и экспорт», — рассказал Вучич.

Напомним, что ранее сербское движение «Черным по белому» заявило, что оно планирует привлечь Вучича к ответственности за то, что он накануне выборов 3 апреля «предлагает гражданам взятку» в форме денежной помощи и таким образом планирует повлиять на результаты голосования.