Москва, , 00:32 — REGNUM Переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал содержательными и полезными российский лидер Владимир Путин. Об этом 7 февраля сообщил сам глава России в ходе пресс-конференции по результатам встречи с французским лидером.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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По мнению Российского президента, встреча прошла в деловом ключе, Путин назвал символичным тот факт, что переговоры состоялись именно 7 февраля, в день подписания основополагающего договора между Францией и Россией в 1992 году.

«Этот важнейший документ на десятилетия вперед заложил прочный фундамент для партнерского и взаимоуважительного сотрудничества двух стран», — добавил российский лидер.

Встреча лидеров двух стран продолжалась более пяти часов, хотя изначально на неё было отведено около трёх часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении переговоров президента РФ Путина и президента Франции Макрона.

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