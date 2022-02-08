Сантьяго, , 00:58 — REGNUM Чилийское новостное агентство Emol 7 февраля сообщило о том, что приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Чили в 2021 году удвоился: он составил 16 782 млн долларов США, это максимальный уровень с 2015 года.

Перец Elitefon.ru

Сообщается, что только в декабре ПИИ достигли 787 миллионов долларов США. По данным Центробанка страны, эта сумма на 97% больше, чем в конце 2020 года. Она также на 62% выше среднего показателя за последние пять лет и на 16% выше среднего показателя за период 2003—2021 гг.

Следует отметить, что исторический пик ПИИ в стране пришелся на 2012 год, когда страна получила 31 368 млн долларов США инвестиций.

Директор InvestChile Андрес Родригес отметил, что опубликованные цифры «являются очень хорошей новостью для Чили».

«Иностранные инвестиционные проекты требуют многолетнего планирования и проходят несколько стадий, прежде чем воплотиться в жизнь, и теперь мы видим, что существует непрерывная преемственность, и это лишний пример доверия международных компаний к нашей стране», — заявил Родригес.

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозирует, что в 2022 году общемировой объем ПИИ вырастет на 10−15% вслед за падением на 40% в 2020 году из-за воздействия пандемии.

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