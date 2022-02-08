Москва, 8 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Промышленным предприятиям Москвы облегчат выход на рынок облигаций. Об этом 8 февраля сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

geralt Ценные бумаги

Речь идет о займе со ставкой 5,5% годовых от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Эти средства можно будет потратить на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций.

«За последние три года на рынок облигаций вышло четыре столичных производителя. Совокупная сумма выпуска составила почти 13 миллиардов рублей. Облигации — более простой и дешевый в сравнении с обычным кредитом инструмент для привлечения средств. Однако эмиссия ценных бумаг — долгий и затратный процесс. Для оплаты услуг финансовых посредников компаниям могут быть предоставлены средства от города под 5,5 процента годовых на срок до двух лет», — отметил Ефимов.